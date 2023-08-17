Karşıyaka, Adem Büyük transferinde sona yaklaşıyor

Son olarak kadrosuna Bandırmaspor'dan stoper Alpay Koldaş'ı katan Karşıyaka'nın, Adem Büyük transferinde de sona geldiği öğrenildi. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, şu ana kadar 10 oyuncuyu kadrosuna kattı. Adem Büyük'le de imza aşamasına gelen yeşil-kırmızılıların, bir pürüz çıkmaması durumunda kısa süre içerisinde transferi tamamlayacağı ifade edildi.

Son olarak kadrosuna Bandırmaspor'dan stoper Alpay Koldaş'ı katan Karşıyaka'nın, Adem Büyük transferinde de sona geldiği öğrenildi.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, şu ana kadar 10 oyuncuyu kadrosuna kattı. Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Bilal Ceylan, Haydar Yılmaz, Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Sefa Küpeli, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu ve son olarak da Alpay Koldaş'ı transfer eden yeşil-kırmızılıların Adem Büyük'le de imza aşamasına geldiği öğrenildi. Bir pürüz çıkmaması durumunda 36 yaşındaki golcü oyuncunun kısa süre içerisinde İzmir temsilcisine imza atacağı ifade edildi.

Adem Büyük, geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giymişti. - İZMİR