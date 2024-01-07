Karşıyaka, Adem Büyük'ten ikinci yarıda patlama bekliyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasında Antalya kampını sürdüren Karşıyaka, takımın en önemli gol silahlarından Adem Büyük'ten ikinci yarıda patlama bekliyor. Geçen sezon 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'dan nisan ayında ayrıldıktan sonra Karşıyaka'nın ağustos ayının ortasında sözleşme imzaladığı 36 yaşındaki yıldız, kamp dönemini kaçırdı. Form tutması beklenen tecbüreli oyuncu ilk yarıda çoğunlukla yedek kalıp ikinci yarılarda oyuna girmesine rağmen ligde 2 gol ve 2 kritik asistle takıma katkı sağladı. Ergene Velimeşespor maçında skoru ilan eden golü atıp, Kelkit Belediyespor önünde takımını öne geçiren Adem, 2-1'lik Batman Petrolspor galibiyetinde 3 puanı getiren, son Sapanca Gençlikspor mücadelesinde de skoru 1-1'e taşıyan şık asistleri yaptı.

Karşıyaka'da ilk yarıda 4'ü ilk 11'de 12 maçta 396 dakika süre alan Adem Büyük, özellikle devrenin son haftalarında as kadroda oynamaya başladı. Karşıyaka tecrübeli golcünün 11'de çıkıp 1 gol, 1 asistle oynadığı son 3 maçı 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçti. Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçiren futbolcunun sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışında takımın önemli isimlerinden olması bekleniyor. Beşiktaş'ta profesyonel olan Adem, kariyerinde 4 maçta A Milli Takım formasını giyip yıllarca Süper Lig'de görev yaptı. 2019-2020 sezonunda Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a transfer olarak ileri uçta dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'yla birlikte oynayan Adem, bu kulüpte bir sezonda 11 gol atarken, o sezon sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek golünü de kaydetmişti. Adem, Yeni Malatyaspor'da 2020-2021 sezonunda ise Süper Lig'de 34 maçta 17 gol atıp sezonun en golcü yerli futbolcusu olmuştu.