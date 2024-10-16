Karşıyaka 3. Lig'de Namağlup Zirvede

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ezeli rakiplerinden Bursaspor'la birlikte namağlup zirveyi paylaşan Karşıyaka'yı sezonun ilk 6 haftasında ileri uçta İshak Kurt ve Enes Nalbantoğlu taşıdı. Geçen sezon 13 golle Kaf-Kaf'ın en skorer ismi olan sol kanat oyuncusu Enes, bu sezon 6 maçta 4 gol attı. Karşıyaka'ya 3'üncü Lig'de son iki sezonun gol kralı olarak transfer edilen İshak, 6 haftayı 3 golle geçti. Karşıyaka'nın attığı 12 golün 7'sini İshak-Enes ikilisi kaydetti. İkili son iki deplasmanda deplasmanda 3-0 kazanılan Artvin Hopaspor ve 2-0 biten Kuşadasıspor maçlarında birlikte ağları sarstı.

ERDAL GOLLERE BAŞLADI

Gurbetçi yıldız Erdal Öztürk'ün de bu sezon Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Kaf-Kaf'ta 2 golü bulunuyor. Erdal, Türkiye'ye gelmeden önce Bayern Münih'te A takıma kadar yükselmiş ve 2016 yılında dünya devi Alman temsilcisinin şu an Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti yönetiminde İngiliz ekibi Manchester City'yi 1-0 yendiği hazırlık maçında takımının galibiyet golünü atmıştı. Geçen sezon çapraz bağı ameliyatı olduktan sonra iyileşerek son Kuşadasıspor maçına yedek soyunan golcü Yasin Ozan'ın da dönmesiyle Karşıyaka'nın hücumdaki alternatifleri daha da artacak.

4 YIL SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ

Ligde 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 galibiyet alan Karşıyaka, 4 sene sonra en iyi sezon başlangıcını da yaptı. Türkiye'nin en kariyerli teknik direktörlerinden Mustafa Reşit Akçay'ı dümene geçirip lige 5 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan İzmir temsilcisi 6 haftada yenilgisiz 16 puan topladı. Kalesinde yalnız 1 gol gören Karşıyaka, son olarak 2020-2021 sezonunda ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puanla geçmişti.