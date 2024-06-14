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Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları

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Fenerbahçe'nin Avusturya'daki hazırlık kampında oynayacağı maçlar belli oldu. Sarı-lacivertliler, Avusturya'da 3 hazırlık maçı yapacak. İşte o maçlar...

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçları belli oldu.

3 MAÇ YAPACAKLAR

Taraftarların büyük heyecanla beklediği sarı-lacivertli takım, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.

İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;

6 Temmuz Cumartesi

  • Fenerbahçe-Admira Wacker

10 Temmuz Çarşamba

  • Fenerbahçe-Hajduk Split

13 Temmuz Cumartesi

  • Fenerbahçe-Strasbourg
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

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