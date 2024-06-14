Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Fenerbahçe'nin Avusturya'daki hazırlık kampında oynayacağı maçlar belli oldu. Sarı-lacivertliler, Avusturya'da 3 hazırlık maçı yapacak. İşte o maçlar...
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçları belli oldu.
3 MAÇ YAPACAKLAR
Taraftarların büyük heyecanla beklediği sarı-lacivertli takım, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.
İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;
6 Temmuz Cumartesi
- Fenerbahçe-Admira Wacker
10 Temmuz Çarşamba
- Fenerbahçe-Hajduk Split
13 Temmuz Cumartesi
- Fenerbahçe-Strasbourg