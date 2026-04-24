Kars'ta yüzme şöleni: Minik sporcular yarı final biletini aldı

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Projeleri kapsamında düzenlenen İl Vize Yüzme Müsabakası, Kars'ta yoğun katılım ve büyük bir heyecanla tamamlandı. Genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyon, hem rekabet düzeyi hem de ortaya konan performanslarla dikkat çekti.

Kars'taki yüzme havuzunda gerçekleştirilen müsabakalarda, farklı kategorilerde yarışan sporcular, yarı finale yükselmek için tüm güçlerini ortaya koydu. Disiplinli çalışmaları ve azimleriyle öne çıkan minik yüzücüler, sergiledikleri performansla izleyenlerden alkış aldı.

Yarışmalar sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, Türkiye genelinde düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Bu başarı, hem sporcular hem de antrenörleri için gurur kaynağı oldu.

Organizasyonda emeği geçen antrenörler, hakemler ve sporcu aileleri de gençlerin başarısında önemli rol oynadı. Sporcuların gelişimine katkı sunan bu tür organizasyonların, geleceğin başarılı yüzücülerinin yetişmesine zemin hazırladığı vurgulandı. - KARS

