Kars'ta Yeşilay Satranç Turnuvası Büyük İlgi Gördü

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Kars Şubesi tarafından düzenlenen "Yeşilay Satranç Turnuvası", yoğun ilgi gördü.

Zihnin gücünü, sabrı ve stratejik düşünmeyi ön plana çıkaran turnuva, farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirerek anlamlı bir etkinliğe sahne oldu.

Toplam 74 sporcunun katıldığı turnuvada, katılımcılar yaş kategorilerine göre mücadele etti. Satranç severlerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonda sporcular, centilmence rekabet ederek hem yeteneklerini sergiledi hem de keyifli anlar yaşadı.

Turnuvaya 8 Yaş Kategorisi. 13 sporcu, 10 Yaş Kategorisi: 22 sporcu, 14 Yaş Kategorisi: 27 sporcu ve Yetişkin Kategorisi: 12 sporcu olmak üzere toplam 74 sporcu katıldı.

Her yaş grubunda sporcular, strateji ve dikkat gerektiren hamlelerle rakiplerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Özellikle çocuk ve genç sporcuların turnuvaya yoğun ilgi göstermesi, satrancın bölgedeki gelişimini ve gençlerin zihinsel sporlara olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

"Zihin sporlarına ve sağlıklı yaşama vurgu"

Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen bu özel etkinlikte, yalnızca sportif rekabet değil aynı zamanda sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam bilinci de ön plana çıkarıldı. Satranç gibi zihinsel gelişimi destekleyen sporların gençler arasında yaygınlaşmasının önemine dikkat çekildi.

Turnuva boyunca sporcuların heyecanı ve ailelerin desteği organizasyona renk katarken, etkinlik dostluk ve fair-play ruhu içinde tamamlandı.

Turnuvada mücadele eden tüm sporculara başarılar dilenirken, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür edildi. Katılımcılar için hem öğretici hem de keyifli geçen turnuva, Kars'ta satranç sporunun gelişmesine katkı sağlayan önemli etkinliklerden biri olarak hafızalarda yer aldı. Yeşilay Satranç Turnuvası, stratejinin, sabrın ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

