Haberler

Kars'ta Yeşilay Satranç Turnuvası Büyük İlgi Gördü

Kars'ta Yeşilay Satranç Turnuvası Büyük İlgi Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Kars Şubesi tarafından düzenlenen "Yeşilay Satranç Turnuvası", yoğun ilgi gördü.

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Kars Şubesi tarafından düzenlenen "Yeşilay Satranç Turnuvası", yoğun ilgi gördü.

Zihnin gücünü, sabrı ve stratejik düşünmeyi ön plana çıkaran turnuva, farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirerek anlamlı bir etkinliğe sahne oldu.

Toplam 74 sporcunun katıldığı turnuvada, katılımcılar yaş kategorilerine göre mücadele etti. Satranç severlerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonda sporcular, centilmence rekabet ederek hem yeteneklerini sergiledi hem de keyifli anlar yaşadı.

Turnuvaya 8 Yaş Kategorisi. 13 sporcu, 10 Yaş Kategorisi: 22 sporcu, 14 Yaş Kategorisi: 27 sporcu ve Yetişkin Kategorisi: 12 sporcu olmak üzere toplam 74 sporcu katıldı.

Her yaş grubunda sporcular, strateji ve dikkat gerektiren hamlelerle rakiplerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Özellikle çocuk ve genç sporcuların turnuvaya yoğun ilgi göstermesi, satrancın bölgedeki gelişimini ve gençlerin zihinsel sporlara olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

"Zihin sporlarına ve sağlıklı yaşama vurgu"

Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen bu özel etkinlikte, yalnızca sportif rekabet değil aynı zamanda sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam bilinci de ön plana çıkarıldı. Satranç gibi zihinsel gelişimi destekleyen sporların gençler arasında yaygınlaşmasının önemine dikkat çekildi.

Turnuva boyunca sporcuların heyecanı ve ailelerin desteği organizasyona renk katarken, etkinlik dostluk ve fair-play ruhu içinde tamamlandı.

Turnuvada mücadele eden tüm sporculara başarılar dilenirken, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür edildi. Katılımcılar için hem öğretici hem de keyifli geçen turnuva, Kars'ta satranç sporunun gelişmesine katkı sağlayan önemli etkinliklerden biri olarak hafızalarda yer aldı. Yeşilay Satranç Turnuvası, stratejinin, sabrın ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

Savaşta gerilim tırmanırken bu görüntü yeniden gündem oldu
Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet

Yine kazandı! 3 maçtır gol de yemiyor, puan da kaybetmiyorlar