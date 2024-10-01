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Kars'ta U14 Milli Takım Seçmeleri Yapıldı

Kars'ta U14 Milli Takım Seçmeleri Yapıldı
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Kars'ta düzenlenen U14 milli takım bölge karması seçmelerinde 40 sporcu yarıştı. Seçmelerde başarı gösteren sporcular, milli takım kadrosuna dahil edildi.

Kars'ta U 14 milli takım bölge karması için yaklaşık 40 sporcunun katılımı ile seçmeler yapıldı.

Kars Amatör Spor Kulupler Federasyon Başkanlığı, bölge antrenörleri ve Erzurum'dan gelen Milli Takımlar Bölge Sorumlusu Yunus Emre Öztürk gözetiminde Halitpaşa Sentetik sahada yapılan seçmelerde; Muhammed Alperen Aybirdi, Kadir Özdemir, Ahmet Nehre Kula Yusuf Dağ, Azer Bolat ve Beritan Minsin U 14 yaş Grubu Milli Takımlar Bölge karmasına seçildi.

Kars Amatör Spor Kulupler Federasyon Başkanı Tuncay Altunterim, "Tek amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, topluma yararlı birey olarak yetiştirmektir. Şehrimiz adına başarı gösteren genç kardeşlerimiz inşallah daha büyük hedeflere ulaşacaktır. Nice sporcu gençlerimizi hayallerine kavuşturmak ilkesiyle başarı gösteren sporcularımızı tebrik ederim" dedi.

Başkan Altunterim, Erzurum'da yapılacak olan bölge karşılaşmalarında da sporcularımızın aynı başarıyı göstereceklerine inandığını sözlerine ekledi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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