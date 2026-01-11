Şehitler İçin Yahni Dağı'nda Anma
Kars'ta dağcılar, Sarıkamış şehitlerini kar yağışı altında tırmandıkları 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı zirvesinde andı.
Kars'ta dağcılar, Sarıkamış şehitlerini kar yağışı altında tırmandıkları 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı zirvesinde andı.
Kars Dağcılar Arama Kurtarma Kulübü (KARSDAK) üyeleri, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla Yahni Dağı'na tırmandı.
Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı altında zirveye yürüyen 5 dağcı, burada şehitleri andı.
KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, kar yağışı altında zirveye çıkarak şehitleri andıklarını söyledi.
Kaynak: AA / Özgen Beşli - Spor