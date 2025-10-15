Kars'ta Olimpik Buz Sporları Salonu Sezon Açılışı

Haberler

Kars'ta Olimpik Buz Sporları Salonu, buz hokeyi maçıyla sezona merhaba dedi. Açılışta yapılan gösterilerle birlikte Erzurum ve Narman Spor Kulüpleri karşı karşıya geldi, Narman takımı maçı 12-11 kazandı.

Kars'ta Olimpik Buz Sporları Salonu'nun sezon açılışı buz hokeyi maçıyla başladı.

Söz konusu salonda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk bayraklı Atatürk posteriyle gösteri sunan sürat pateni (short track) sporcuları, paten yarışlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Narman Spor Kulübü Buz Hokeyi takımları açılış müsabakasında karşılaştı.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği maçta Narman Spor Kulübü rakibini 12-11 skorla mağlup etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, gazetecilere, sezon açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Erzurum'dan 2 takımımız geldi müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu. Kars'taki short track sporcuları da gösteri sundu, buz sporları alanında çok iddialıyız, daha iyi noktalara taşıyacağımızdan eminiz." dedi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Spor
