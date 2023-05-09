Kars'ta güreşçiler finaller için mindere çıktı

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Güreş Grup Birinciliği Müsabakaları Kars'ta yapılıyor. 15 ilden, 235 sporcunun katıldığı müsabakalarda güreşçilerin minderde, antrenörlerin ise kenardaki taktik mücadelesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Muş, Rize, Sivas, Van ve Trabzon'dan Kars'a gelen sporcular İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen turnuvada birincilik için kıyasıya mücadele ediyor. 7 Mayıs tarihinde başlayan Okul Sporları Yıldızlar (13-14 yaş) - Gençler B (15-16 yaş) - Gençler A (17-18 yaş) Grup müsabakası bugün oynanan final yarışması ile sona erdi. Dereceye giren sporcuların madalyaları protokol üyelerince verildi.

Geleğin Avrupa ve Dünya şampiyonlarını ağırladıklarını dile getiren Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, "Okul Sporları Gençler, Yıldızlar kategorisinde 15 ilden 235 sporcunun katılmış olduğu güreş müsabakaları ilimizde düzenleniyor. Türkiye'nin 15 ilinden sporcular var. 3 gündür sürüyor, bugün finallerle kapanışını yapacağız. Birbirinden renkli, bir birinden çekişmeli müsabakalar oluyor. Gelecekte ülkemizi Avrupa, Dünya ve olimpiyatlarda temsil edecek büyük şampiyonlar şuanda minderde güreşiyor. Burada dereceye giren sporcular Türkiye finallerinde kendi illerini temsil edecekler" dedi.

Kars'ta düzenlenen ve 3 gün süren bölge finalinde dereceye giren sporcular, 12 Haziran 2023 tarihinde Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KARS