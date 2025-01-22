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Kars 36 Spor, Ünye 1957 Spor Maçına Hazırlanıyor

Kars 36 Spor, Ünye 1957 Spor Maçına Hazırlanıyor
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Kars 36 Spor, Ünye 1957 Spor ile yapacağı karşılaşma için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Ayan yönetiminde, takımın fiziksel ve taktiksel hazırlıkları dikkat çekiyor. Hedef galibiyet.

Kars 36 Spor, Ünye 1957 Spor karşılaşması hazırlıklarını hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Ayan, nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanlar, takımın fiziksel ve taktiksel açıdan en iyi seviyeye ulaşmasını hedefliyor.

Yeşil beyazlı ekip, dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarıyla beraber, hücum ve savunma organizasyonları üzerine yoğunlaşıyor.

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Kars 36 Spor, genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlayarak dinamik bir takım oluşturmayı amaçlıyor. Hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Ünye 1957 Spor'u konuk edecek olan yeşil beyazlı ekip, bu karşılaşmadan galip ayrılarak kötü gidişe son vermek istiyor.

Öte yandan Kars 36 Spor yönetimi hafta sonu oynanacak olan Kars 36 Spor, Ünye 1957 Spor karşılaşmasına tüm taraftarları davet etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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