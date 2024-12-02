Kars'ı BAL Ligi'nde temsil eden Kars 36 Spor, teknik direktör İskender Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre, bu ayrılık "karşılıklı anlaşma" esasına dayandı.

2024-2025 futbol sezonuna Teknik Direktör İskender Eroğlu ile başlayan yeşil beyazlı ekip, üst üste aldığı kötü sonuçlarının faturasını İskender Eroğlu'ne kesti. Yapılan transferlerden de bekleneni alamayan Kars 36 Spor, deplasmanda grup sonuncusu olan Arhavi Spor'a mağlup olmasıyla taraftarlarından tepki gördü.

Büyük umutlarla teknik direktörlük görevine getirilen ve ancak, son haftalarda alınan olumsuz sonuçlar ve ligde hedeflenen seviyenin altında kalınması, yeşil beyazlı yönetimin teknik ekibin ayrılık kararı almasında etkili oldu.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Teknik Direktör İskender Eroğlu ve Sadettin Demirtaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma karırı almıştır. Hizmetlerinden dolayı her iki hocamıza da dolayı teşekkür ediyoruz."

Kulüp yönetimi, yeni teknik direktör arayışına hızla başladıklarını ve en kısa sürede bu konuda bir açıklama yapacaklarını duyurdu. - KARS