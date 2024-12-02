Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Kars 36 Spor, Teknik Direktör İskender Eroğlu ile Yollarını Ayırdı

Kars 36 Spor, Teknik Direktör İskender Eroğlu ile Yollarını Ayırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAL Ligi'nde mücadele eden Kars 36 Spor, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör İskender Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, yeni teknik direktör arayışına hızla başladı.

Kars'ı BAL Ligi'nde temsil eden Kars 36 Spor, teknik direktör İskender Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre, bu ayrılık "karşılıklı anlaşma" esasına dayandı.

2024-2025 futbol sezonuna Teknik Direktör İskender Eroğlu ile başlayan yeşil beyazlı ekip, üst üste aldığı kötü sonuçlarının faturasını İskender Eroğlu'ne kesti. Yapılan transferlerden de bekleneni alamayan Kars 36 Spor, deplasmanda grup sonuncusu olan Arhavi Spor'a mağlup olmasıyla taraftarlarından tepki gördü.

Büyük umutlarla teknik direktörlük görevine getirilen ve ancak, son haftalarda alınan olumsuz sonuçlar ve ligde hedeflenen seviyenin altında kalınması, yeşil beyazlı yönetimin teknik ekibin ayrılık kararı almasında etkili oldu.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Teknik Direktör İskender Eroğlu ve Sadettin Demirtaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma karırı almıştır. Hizmetlerinden dolayı her iki hocamıza da dolayı teşekkür ediyoruz."

Kulüp yönetimi, yeni teknik direktör arayışına hızla başladıklarını ve en kısa sürede bu konuda bir açıklama yapacaklarını duyurdu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Mbappe, Arda Güler'i mahvetti
img

Rusya'nın uykularını kaçıracak fotoğraf
img

10 kilo veren ünlü oyuncunun son hali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 2-3 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 2-3 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta 2 Aralık Sonuçları KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Aralık Ödemiş, Menemen, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.