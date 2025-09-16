Kars 36 Spor İlk Maçına Çıkıyor: Şırnak Petrol ile Karşılaşacak

Kars 36 Spor ilk maçını kendi saha ve seyirci önünde oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 1'inci grupta yer alan Kars 36 Spor, Şırnak Petrol Spor Kulübü ile ilk hafta karşı karşıya gelecek. Yaptığı transferler ile ilk resmi karşılaşması olan Ziraat Türkiye Kupası'nda istenilen ve beklenilen oyunu sahaya yansıtamayan yeşil beyazlı ekip, kendi saha ve seyircisi önünde grubun güçlü takımlarından Şırnak Petrol Spor ile karşılaşacak. Grubun en istikrarlı takımları arasında gösterilen Şırnak Petrol Spor, karşılaşması hazırlıklarını sürdüren Kars 36 Spor'un ilk maçtan nasıl bir sonuçla ayrılacağı ise merak ediliyor.

Her yıl şampiyonluk parolasıyla liga başlayan ve sonuca gidemeyen yeşil beyazlı ekipten şampiyonluk beklediklerini ifade eden taraftarlar, "Bu yıl Karadeniz grubunda değiliz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu takımlarının yer aldığı gruptayız. Transferler yapıldı, takım hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın arkasında güçlü bir yönetim kadrosu var. Bu yıl biz Kars 36 Spor'dan şampiyonluk bekliyoruz" dediler.

"1'inci grup ateşten gömlek"

Kars 36 Spor'un da aralarında bulunduğu 1'inci grubun ateşten gömlek olduğunu belirten yeşil beyazlı eski sporcular, "Karadeniz takımları az çok biliniyor. Güçleri belli, ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu takımları kapalı kutu, çok iyi takımlar var. Kaliteli transferler yapan takımlar var. Bu grupta özellikle deplasmanda puan çıkarmak çok zor. Geçmişte biz bunları yaşadık. Kars 36 Spor'un özellikle kendi sahasında maç kaybetmemesi gerekiyor. Kendi evinde oynayacağı maçlar çok önemli, kendi evinde kaybetmeyen Kars 36 Spor deplasmandan puan getirdiği zaman şampiyonluğu zorlar" diye konuştular. - KARS