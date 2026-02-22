Kars 36 Spor: 2 Doğubayazıt Spor: 1

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Doğubayazıt Spor'u 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 1'inci grupta mücadele eden Kars 36 Spor kendi sahasında Doğubayazıt Spor'u ağırladı. Karşılaşmaya başlayan taraf konuk ekip oldu. Karşılaşmanın ilk gölünü konuk Doğubayazıt Spor attı. Gölün ardından ataklarını sıklaştıran yeşil beyazlı ekip, attığı golle durumu 1-1 yaptı. Baskılarını artıran Kars 36 Spor, rakip defans oyuncusunu hatasını affetmedi. Yeşil beyazlı ekip, bulduğu golle durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmanın ilk devresi de 2-1 Kars 36 Spor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci devresi ev sahibi takımın vuruşuyla başladı. Sık sık faullerle kesilen karşılaşmanın 90 dakikasında başka gol olmayınca Kars 36 Spor'da sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu. Karşılaşma Kars 36 Spor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı