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Kars 36 Spor, Beşikdüzü Spor'u Ahmet Gündüz'ün yöneteceği maçta konuk edecek

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Profesyonelliğe Geçiş Ligi 2'nci haftasında Kars 36 Spor-Beşikdüzü Spor maçının hakem kadrosu belli oldu. 24 Ekim 2026 Cumartesi saat 13.00'te Kars Müstakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanacak maçı Ahmet Gündüz yönetecek.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nin 2'nci haftasında Kars 36 Spor ile Beşikdüzü Spor arasında oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. Kars Müstakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanacak mücadele, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre, Kars 36 Spor'un sahasında Beşikdüzü Spor'u konuk edeceği karşılaşmayı hakem Ahmet Gündüz yönetecek. Gündüz'ün yardımcılıklarını Ahmet Bingöl ve Zerrin Akın yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Hasan Mesut Meral görev alacak. Karşılaşmanın gözlemciliğini ise Barış Turan üstlenecek.

Ligin 2'inci haftasında kendi sahasında taraftarının önüne çıkacak olan Kars 36 Spor, Beşikdüzü Spor karşısında avantajını kullanarak sahadan iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip etmesi beklenen mücadelede, iki takım da ligdeki hedefleri doğrultusunda puan mücadelesi verecek.

24 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak karşılaşma, Kars Müstakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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