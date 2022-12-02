Muslera'yı böyle görmemiştik! Kariyerinde neler neler yaşadı ama hiç bu kadar çıldırmadı
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Galatasaray'ın kaptanı Muslera'nın ülkesi Uruguay, Dünya Kupası'na grup aşamasında havlu attı. Gana'yı 2-0 mağlup etmelerine rağmen gruptan çıkamayan Uruguay, takım halinde maçın bitiş düdüğüyle hakemin üzerine yürüdü. Sinirden çılgına dönen Muslera'yı kimse durduramadı. Muslera'nın yardımcı hakeme yaptığı hareket olay oldu.
Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Portekiz'le birlikte gruptan çıkması beklenen Uruguay, son 16'yı göremeden havlu attı. Gana'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i yenmesiyle gruptan çıkamadı.
SÜRE ALAMADI
Uruguay'ın Dünya Kupası'nda kaptanı olması beklenen Muslera, üç maçta da süre alamadı. Dünya Kupası'nda fırsat bulamayan tecrübeli eldiven, Gana maçının ardından elenmeleriyle çılgına döndü.
HAKEMİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ
Uruguaylılar takım halinde maçın hakeminin üstüne yürüdü. Kulübeden fırlayan Muslera, hakemlere çok sert tepki gösterdi. Ardından yardımcı harekete arkasından bir temasta bulundu. Muslera'yı arkadaşları soyunma odasına götürdü.