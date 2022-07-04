Kariyerinde büyük sıçrama yaptı! Igor Tudor, Marsilya'nın yeni teknik direktörü oldu
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Bir dönem Galatasaray'ı son olarak ise İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'yı çalıştıran teknik direktör Igor Tudor, Ligue 1'in dev ekibi Marsilya'nın başına geçti. Fransız devi, 44 yaşındaki teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fransa Ligue 1'in köklü takımlarından Marsilya, Jorge Sampaoli'nin yerini Igor Tudor ile doldurdu.
"MÜKEMMELLİK İSTEYEN KARARLI BİR LİDER"
Kulüpten yapılan açıklamada 44 yaşındaki Hırvat teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Marsilya'nın sahibi Frank McCourt, Tudor için açıklamasında, "Sanırım ihtiyacımız olanı Igor Tudor'da bulduk. Onu kulübümüzde görmekten mutluluk duyuyorum. Tudor, hem futbolcu hem de teknik direktörlük kariyerinde savaşçı bir adam olduğunu gösterdi. Tudor, cesur bir futbol vizyonun sunan, herhangi bir meydan okumadan çekinmeyen, mükemmellik isteyen, kararlı bir lider" ifadelerini kullandı.
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