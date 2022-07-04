Kariyerinde büyük sıçrama yaptı! Igor Tudor, Marsilya'nın yeni teknik direktörü oldu

Fransa Ligue 1'in köklü takımlarından Marsilya, Jorge Sampaoli'nin yerini Igor Tudor ile doldurdu.

"MÜKEMMELLİK İSTEYEN KARARLI BİR LİDER"

Kulüpten yapılan açıklamada 44 yaşındaki Hırvat teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Marsilya'nın sahibi Frank McCourt, Tudor için açıklamasında, "Sanırım ihtiyacımız olanı Igor Tudor'da bulduk. Onu kulübümüzde görmekten mutluluk duyuyorum. Tudor, hem futbolcu hem de teknik direktörlük kariyerinde savaşçı bir adam olduğunu gösterdi. Tudor, cesur bir futbol vizyonun sunan, herhangi bir meydan okumadan çekinmeyen, mükemmellik isteyen, kararlı bir lider" ifadelerini kullandı.

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