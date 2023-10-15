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Karim Benzema'dan Gazze İçin duygusal paylaşım: Dualarımız Gazzeliler için

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ta forma giyen yıldız futbolcu Karim Benzema, İsrail'in Gazze'deki sivillere yaptığı saldırı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Benzema paylaşımında, "Bütün dualarımız, kadınları ve çocukları hedef alan bu haksız bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazzeliler için" ifadelerine yer verdi.