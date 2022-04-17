Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1 - Haberler

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Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Spor
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Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Alim Kandemir, Şaban Karaderili, Mustafa Burak KuşKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Fikret, Halil Yılmaz (Dk. 86 Kağan), Barış (Dk. 71 Ahmet Mumin), Emirhan, Umut Dilek, Fatih Gül, Burak, Fevzi, Emre YıldırımESENLER EROKSPOR: Ercüment – Cenk (Dk.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) -

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Alim Kandemir, Şaban Karaderili, Mustafa Burak Kuş

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Fikret, Halil Yılmaz (Dk. 86 Kağan), Barış (Dk. 71 Ahmet Mumin),  Emirhan, Umut Dilek, Fatih Gül, Burak, Fevzi, Emre Yıldırım

ESENLER EROKSPOR: Ercüment – Cenk (Dk. 83 Talha), Taygun, Serhat (Dk. 29 Aziz Kızılgün), Hakkı (Dk. 46 Alper), Abuzer, Hüseyin (Dk. 70 İlker), Muharrem, Mehmet Eksik, Yavuz (Dk. 70 Aziz Aksoy), Kemal Can

SARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek, (Karbel Karaköprüspor) – Mehmet, (Esenler Erokspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 67 Mehmet (Esenler Erokspor)

GOLLER: Dk. 35 Barış, (Karbel Karaköprüspor) Dk. 89 Aziz Kızılgün, (Esenler Erokspor)

TFF 3'üncü Lig 31'inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kaldı.

35'inci dakikada Emre Yıldırım'ın pasında kale önünde topla buluşan Barış, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1

89'uncu dakikada Mehmet'in pasında kale önünde topu alan Aziz Kızılıgün'ün sert şutunda top ağlara gitti: 1-1


Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor

Halil Yılmaz, Erokspor, Esenler, Umut, Spor, Haberler

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