Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor: 2-4 - Haberler

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Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor: 2-4

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Spor
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Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor: 2-4

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu, Mehmet Şenkaya, Coşkun Yalçın KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Fikret, Halil Yılmaz (Dk.68 Ahmet Mumin), Emirhan, Umut Dilek, Anıl (Dk.52 Barış Şen), Abdurrahman (Dk.27 Burak), Fatih, Fevzi, Emre Yıldırım (Dk.

FATİH, İSTANBUL (DHA) -

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu, Mehmet Şenkaya, Coşkun Yalçın

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Fikret, Halil Yılmaz (Dk.68 Ahmet Mumin), Emirhan, Umut Dilek, Anıl (Dk.52 Barış Şen), Abdurrahman (Dk.27 Burak), Fatih, Fevzi, Emre Yıldırım (Dk.68 Emre Aydın),

BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha – Mehmet Tosun (Dk.88 Kemal), Melih (Dk.77 Mert), İlker, Ramazan (Dk.68 Uğurcan), Tayfun, Berkay, Muhammed Enes, Sercan, Mesut, Muhammed Fatih

SARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek (Karbel Karaköprüspor) – Sercan, Taha, Mehmet Tosun (Belediye Derince spor)

GOLLER: Dk.31 Burak, Dk.82 Barış (Karbel Karaköprüspor), Dk.25 Mehmet Tosun, Dk.49 Sercan, Dk.65 Ramazan, Dk.72 Muhammed Enes (Belediye Derincespor )

TFF 3'üncü Lig 29'uncu haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Belediye Derincespor'a 4-2 yenildi.

25'inci dakikada Melih'in pasıyla kale önünde buluşan Mehmet Tosun, sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

31'inci dakikada Fevzi'nin ceza alanına ortasına iyi yükselen Burak, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1.

49'uncu dakikada Tayfun'un pasıyla kale önünde buluşan Sercan'ın vuruşu filelere gitti:  1-2.

65'inci dakikada İlker'in ortasına ceza alanında iyi yükselen Ramazan'ın kafa vuruşu filelerle buluştu:  1-3.

72'nci dakikada kaleciyle baş başa kalan Muhammed Enes, plase vuruşla topa ağlara gönderdi: 1-4.

82'nci dakikada Umut'un pasıyla ceza alanında buluşan Barış'ın sert şutunda top ağlarla buluştu:  2-4.


Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor: 2-4

Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor: 2-4

Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor: 2-4

Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor: 2-4

Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor: 2-4

Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor: 2-4

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor

Mehmet Şenkaya, Derincespor, Fatih, Umut, Spor, Haberler

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