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Karbel Karaköprü Belediye Spor, Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Karbel Karaköprü Belediye Spor, Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 31'inci hafta karşılamasında Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Murat Türkoğlu, Miraç Berk Kölemen, Ahmet Tolga Tomar

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat - Burak, Muhammed Raşit, Fatih, Samet (Dk. 89 Selim Şahin), Yavuz Koç (Dk. 71 Muhammed Öztürk), İbrahim Halil (DK. 71 Emirhan), Halil Yılmaz, Emre Fırtına, Mücahit, Emre Yıldırım

BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Hasan - Erdinç, Niyazi, Muhammed Enes (Dk. 81 Bilal), Ali Kemal (Dk. 89 Emrah Dağ), Ekrem, Talha (Dk. 81 Berkant), Gökhan, Eyüp, Onur, Yusuf (Dk. 71 Can Muhammed),

GOLLER: Dk. 71 (P) Talha ( Belediye Kütahyaspor )

SARI KARTLAR: Emre Fırtına, (Karbel Karaköprüspor)

TFF 3'üncü Lig 31'inci hafta karşılamasında Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor

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