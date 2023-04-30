Karbel Karaköprü Belediye Spor, Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Spor Haberleri
TFF 3'üncü Lig 31'inci hafta karşılamasında Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
STAT: Faruk ÇelikHAKEMLER: Murat Türkoğlu, Miraç Berk Kölemen, Ahmet Tolga TomarKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat - Burak, Muhammed Raşit, Fatih, Samet (Dk. 89 Selim Şahin), Yavuz Koç (Dk. 71 Muhammed Öztürk), İbrahim Halil (DK. 71 Emirhan), Halil Yılmaz, Emre Fırtına, Mücahit, Emre YıldırımBELEDİYE KÜTAHYASPOR: Hasan - Erdinç, Niyazi, Muhammed Enes (Dk. 81 Bilal), Ali Kemal (Dk. 89 Emrah Dağ), Ekrem, Talha (Dk. 81 Berkant), Gökhan, Eyüp, Onur, Yusuf (Dk. 71 Can Muhammed),GOLLER: Dk. 71 (P) Talha ( Belediye Kütahyaspor )SARI KARTLAR: Emre Fırtına, (Karbel Karaköprüspor)TFF 3'üncü Lig 31'inci hafta karşılamasında Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor