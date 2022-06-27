Karatenin nabzı Gemlik'te atacak

3. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası 2-3 Temmuz tarihlerinde Gemlik Spor Salonu'nda yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu, Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediye spor ev sahipliğinde yapılacak turnuvaya Türkiye ve Dünyanın pek çok farklı ülkesinden yüzlerce sporcu katılacak.

Toplamda 23 kategoride ve 10 farklı klasmanda yarışacak sporcular, derece elde etmek için kıyasıya bir mücadele sergileyecek.

Gemlik Belediye spor Başkanı Durmuş Uslu yaptığı açıklamada Gemlik'in artık spor bir kenti olarak anıldığını ve sporun pek çok dalında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederken, şampiyonada yarışacak tüm sporculara başarılar diledi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor