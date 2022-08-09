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Karatede Milli gurur

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Karatede Milli gurur

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Milli Takım bünyesinde Konya'da başlayan İslami Dayanışma Oyunları'nda tatamiye çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Milli Takım bünyesinde Konya'da başlayan İslami Dayanışma Oyunları'nda tatamiye çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımı sporcularından Fatih Şen, Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Milli takım bünyesinde şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan Şen, +84 kilogramda mindere çıkacak. Konya'da başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile resmi açılışı yapılacak olan oyunlara İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler katılıyor. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fatih Şen Konya Spor Haberler

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