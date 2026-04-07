Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 90+11’de Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı golüyle mağlup ettiği ve tartışmalı kararların damga vurduğu derbide, hakem Yasin Kol’a gözlemci tarafından 8.5-8.9 arası “çok iyi” not verildiği iddia edildi.
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından tartışmalar sürerken, hakem Yasin Kol’un maç performansına ilişkin gözlemci raporu gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN SERT TEPKİ
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı sonrası Beşiktaş cephesi hakem yönetimine tepki göstermişti. Başkan Serdal Adalı, maç sonrası yaptığı açıklamalarla karara sert şekilde karşı çıkmıştı.
GÖZLEMCİDEN “ÇOK İYİ” NOTU
Sözcü’nün haberine göre derbinin gözlemcisi Ali Uluyol, Yasin Kol’un yönetimini başarılı buldu. Hakem Kol’a 8.5 ile 8.9 arasında, “çok iyi” anlamına gelen bir not verildiği iddia edildi.
TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Kararın ardından kamuoyunda tartışmalar sürerken, gözlemci raporunun ortaya çıkması dikkat çekti.
