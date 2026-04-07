Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından tartışmalar sürerken, hakem Yasin Kol’un maç performansına ilişkin gözlemci raporu gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı sonrası Beşiktaş cephesi hakem yönetimine tepki göstermişti. Başkan Serdal Adalı, maç sonrası yaptığı açıklamalarla karara sert şekilde karşı çıkmıştı.

GÖZLEMCİDEN “ÇOK İYİ” NOTU

Sözcü’nün haberine göre derbinin gözlemcisi Ali Uluyol, Yasin Kol’un yönetimini başarılı buldu. Hakem Kol’a 8.5 ile 8.9 arasında, “çok iyi” anlamına gelen bir not verildiği iddia edildi.