Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Cristiano Ronaldo ile Juventus arasında uzun süredir devam eden maaş uyuşmazlığında kritik süreç tamamlandı. Corriere dello Sport'un haberine göre Torino İş Mahkemesi, daha önce verilen tahkim kararına Juventus'un yaptığı itirazı kabul etmedi. Böylece Juventus'un Ronaldo'ya ödemek zorunda olduğu 9,8 milyon euro kesinleşti.

"CARTA RONALDO" DOSYASINDA SON PERDE

Anlaşmazlık, 2021'de pandemi döneminde Juventus'un futbolcularıyla yaptığı maaş erteleme/feragat düzenlemesine dayanıyor. Kamuoyunda "Carta Ronaldo" olarak anılan belgede, Portekizli yıldızın brüt ücretinden 19,5 milyon euronun ileri tarihte ödenmesi öngörüldü. Haberde, bu tutarın kulüp bilançosuna işlenmediği ve Ronaldo'nun Manchester United'a transferinden sonra ödemenin yapılmadığı bilgisi yer aldı.

TAHKİM MİKTARI 19,5'TEN 9,8'E İNDİRDİ

Ronaldo, Eylül 2023'te Juventus'a karşı resmi süreci başlattı. Dosya tahkime taşınırken, Nisan 2024'te tahkim heyeti 19,5 milyon euro yerine 9,8 milyon euronun ödenmesine hükmetti. Kararda, Juventus'un oyuncuyu "bilerek yanıltma kastı olmadığı" değerlendirmesi öne çıktı.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ, DOSYA KAPANDI

Juventus, tahkim kararına karşı Torino İş Mahkemesi'ne başvurdu ancak mahkeme kulübün itirazını reddetti. Bu kararla birlikte 9,8 milyon euroluk ödeme yükümlülüğü yasal olarak kesinleşti ve dosya fiilen kapanmış oldu.