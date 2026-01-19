Haberler

Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Güncelleme:
Cristiano Ronaldo ve Juventus arasındaki maaş anlaşmazlığı hakkında Torino İş Mahkemesi kararını verdi. Juventus'un Ronaldo'ya ödeme yapmak zorunda olduğu 9,8 milyon euro miktarı kesinleşti.

  • Torino İş Mahkemesi, Juventus'un Cristiano Ronaldo'ya ödemesi gereken 9,8 milyon euro tutarındaki tahkim kararına yaptığı itirazı reddetti.
  • Tahkim heyeti, Juventus'un Cristiano Ronaldo'ya pandemi döneminde ertelenen 19,5 milyon euro brüt ücret yerine 9,8 milyon euro ödenmesine hükmetti.
  • Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 2021'de imzalanan 'Carta Ronaldo' belgesinde öngörülen 19,5 milyon euro brüt ücreti, oyuncunun Manchester United'a transferinden sonra ödemedi.

Cristiano Ronaldo ile Juventus arasında uzun süredir devam eden maaş uyuşmazlığında kritik süreç tamamlandı. Corriere dello Sport'un haberine göre Torino İş Mahkemesi, daha önce verilen tahkim kararına Juventus'un yaptığı itirazı kabul etmedi. Böylece Juventus'un Ronaldo'ya ödemek zorunda olduğu 9,8 milyon euro kesinleşti.

"CARTA RONALDO" DOSYASINDA SON PERDE

Anlaşmazlık, 2021'de pandemi döneminde Juventus'un futbolcularıyla yaptığı maaş erteleme/feragat düzenlemesine dayanıyor. Kamuoyunda "Carta Ronaldo" olarak anılan belgede, Portekizli yıldızın brüt ücretinden 19,5 milyon euronun ileri tarihte ödenmesi öngörüldü. Haberde, bu tutarın kulüp bilançosuna işlenmediği ve Ronaldo'nun Manchester United'a transferinden sonra ödemenin yapılmadığı bilgisi yer aldı.

TAHKİM MİKTARI 19,5'TEN 9,8'E İNDİRDİ

Ronaldo, Eylül 2023'te Juventus'a karşı resmi süreci başlattı. Dosya tahkime taşınırken, Nisan 2024'te tahkim heyeti 19,5 milyon euro yerine 9,8 milyon euronun ödenmesine hükmetti. Kararda, Juventus'un oyuncuyu "bilerek yanıltma kastı olmadığı" değerlendirmesi öne çıktı.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ, DOSYA KAPANDI

Juventus, tahkim kararına karşı Torino İş Mahkemesi'ne başvurdu ancak mahkeme kulübün itirazını reddetti. Bu kararla birlikte 9,8 milyon euroluk ödeme yükümlülüğü yasal olarak kesinleşti ve dosya fiilen kapanmış oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan:

adamin heryeri para etti yaw.bilseydim cocuklugunda ona hergun pada verirdim. haz gelen yerden tavuk elsilmes

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

