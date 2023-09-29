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Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan Başpehlivan Oldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivan seçildi. Organizasyona 500 sporcu katıldı ve güreşçiler büyük alkış aldı. Müsabakaları birçok siyasi ve kamu görevlisi de izledi.