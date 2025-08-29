Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ali Gürbüz Şampiyon Oldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen 41. Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ali Gürbüz, Yıldıray Akın'ı yenerek başpehlivan unvanını kazandı. Organizasyona 670 sporcu katıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bu yıl 41'ncisi düzenlenen Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Karamürsel Er Meydanı'ndaki organizasyona, 36'sı başpehlivan 670 sporcu katıldı.

Final mücadelesinde Yıldıray Akın ile karşılaşan Ali Gürbüz, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.

Başaltında ise birinciliği finalde Kerem Kahya'yı yenen Sinan Yıldız, kazandı.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, müsabakalar sonrasında yaptığı konuşmada, organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Melih Palas - Spor
