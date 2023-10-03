Karaman Futbol Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Ercan İstifa Etti

Karaman Futbol Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Ercan ve ekibinin istifası kabul edildi. Kulüp, kendilerine teşekkür ederek başarılar diledi.

Karaman Futbol Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Ercan, görevinden istifa etti.

Konuya ilişkin kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Ercan ve ekibinin istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine Karaman Futbol Kulübüne verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Karaman Futbol Kulübü, sezon başında sözleşme imzalayarak takımın başına getirdiği Abdullah Ercan ile çıktığı son 6 maçta sadece 3 puan toplayabildi. - KARAMAN