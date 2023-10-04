Karaman Futbol Kulübü'nde yeni teknik direktör

Karaman Futbol Kulübü, teknik direktör Abdullah Ercan'ın istifasının ardından Cihan Erdil ile anlaşmaya vardı.

Karaman Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Cihan Erdil getirildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Karaman Futbol Kulübü, Teknik Direktör Abdullah Ercan'ın görevinden istifa etmesinin ardından Cihan Erdil ile anlaşmaya vardı. Dün akşam saatlerinde Karaman'a gelen Erdil, kulüp binasında Başkan Süleyman Han ile kendisini kırmızı-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Konuya ilişkin kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karaman Futbol Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Cihan Erdil ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Cihan Erdil ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz" denildi. - KARAMAN