Karaman FK, Orduspor'u 1-0 mağlup etti
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TFF 3. Lig Play-off Yarı Final ilk maçında Karaman FK, sahasında Orduspor'u 1-0 mağlup etti. Selim Dilli'nin golüyle kazanan Karaman FK, rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.
TFF 3. Lig Play-off Yarı Final ilk maçında Karaman FK, sahasında Orduspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Karaman FK: Mertcan Dağlı xx, Ali Kemal Başaran xx, Akın Akman xx, Ahmet Teker xx (Mehmet Salih Yiğit dk. 87 ?), Selim Dilli xxx (Emir Özsoy dk. 75 x), Umut Dilek xx, Ömercan Öndaş xx, Ensar Kemaloğlu xx (İdris Fuat dk. 56 x), Selçuk Hakalmaz x, Burak Gürler xx (İlyas Ural dk. 87 ?), Samet Aydın xx (Orhan Nahırcı dk.55 x)
Orduspor: Ömürca Çavuşoğlu x, Erdinç Karakaş x, Serhat Velioğlu x (Gökay Eser dk. 80 ?), Harun Özcan x (Ufuk Özcan dk. 34 x) Metin Sevinç x (Cevatcan Ekinci dk. 80 ?), Abdülkadir Akyıldız x (Serhat Yılmaz dk. 80 ?), Uğur Ayhan x (Güney Gülçen dk. 87 ?), Bilal Gülden x, Adem Doğan x, Mümin Talip Pazarlı x, İsmail Kayalı x,
Gol: Selim Dilli (dk. 69) (Karaman FK)
Sarı kartlar: Samet Aydın, Akın Akman, Ahmet Teker, Emir Özsoy, (Karaman FK), Serhat Velioğlu, Bilal Gülen, Gökay Eser, Serhat Yılmaz (Orduspor) - KARAMAN