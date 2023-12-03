Karaman FK İnegölspor'u 1-0 yenerek puanını 18'e yükseltti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 1-0 yenerek puanını 18'e yükseltti. Maçta golü atan oyuncu Oktay oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Karaman FK sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 1-0 yenerek puanını 18'e yükseltti.
Hakemler: Levent Gümüşdere, Burak Sami Şad, Muhammet Nuri Dadı
Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Nadir, Özcan (Ömer Faruk dk. 68) İbrahim Can (Onur Taha dk. 86), Oktay (Ahmet Karademir dk. 68), Erdem, Anıl Batın, Kadir Kaan (Yılmaz dk. 80)
İnegölspor: Bekir, Serhat, Yusuf, Cengiz, Kadir, Eren Emre, Yusuf, Uğur, Emre, Erkan Arda (Tuğbey dk. 46), Okan
Gol: Oktay (dk. 19) (Karaman FK)
Kırmızı kartlar: Nadir (dk. 90+3), (Karaman FK), Uğur (dk. 90+3), (İnegölspor)
Sarı kartlar: Alper, Yılmaz, (Karaman FK), Cengiz, Okan (İnegölspor) - KARAMAN