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Karaman FK, Ankara Demirspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Karaman FK, Ankara Demirspor'a 1-0 Mağlup Oldu
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Karaman FK, sahasında konuğu Ankara Demirspor karşısında 1-0'lık skorla yenildi. Maçta Kadir'in 79. dakikada attığı gol belirleyici oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Sefa Özcan, Şafak Nalbantoğlu

Karaman FK: Atalay, Eyüpcan, Azad, Polat, İlke, Hüseyin Mert (Mehmet Bağcı dk. 75), Sabrican, Cihat, Ömer Faruk, Özkan (Anıl dk. 84), Resul (Abdulkadir dk. 57)

Ankara Demirspor: Süleyman (Deniz dk. 50), Erkul, Furkan (Samet Erdem dk. 86), Kadir, Burak, Mehmet Aslanboğa, Tolunay (Ömer Talha dk. 86), Barış, Güney (Murat dk. 90+4), Kerem Hakan, Atakan (Berkay dk. 50)

Gol: Kadir (dk.79) (Ankara Demirspor)

Kırmızı kartlar: Sabrican (dk. 51), Abdulkadir dk. 90+2) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Atakan, Furkan, Erkul, Samet Erdem (Ankara Demirspor) - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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