Karaman'da Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası Sonuçlandı

Karaman'da düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası sona erdi.

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 19 ilden 220 sporcu katıldı.

Yoğun ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.

Şampiyonada birinci ve ikinci olan sporcular, 24-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de yapılacak olan Avrupa Kuraş Şampiyonası ümitler kategorisinde milli takım adına mücadele verecek.