Karaman'da 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor

Karaman’da, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı. 71 ilden 1365 sporcunun katıldığı organizasyon 16 Mayıs’ta sona erecek.

Karaman'da, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 71 ilden 1365 sporcu katılıyor.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, şampiyonanın açılışında, Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından 749 yıl önce Türkçe'nin resmi dil olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Şehrin Türk dilinin başkenti olarak anıldığını aktaran Çiçek, "Çok kıymetli bir ildesiniz. Gençler, spor çok kıymetli ama aynı zamanda Türkçemizi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi ihmal etmeyin. Herkese başarılarla dolu kazasız bir etkinlik diliyorum." dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise çok güzel bir organizasyon düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyona, 16 Mayıs'ta düzenlenecek final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
