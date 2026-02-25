Haberler

Karaman'da kürek sporu için okullarda yetenek taraması yapıldı

Karaman'da 13 okulda gerçekleştirilen yetenek taramasında, 2013 doğumlu 2 bin 300 öğrenciye ulaşıldı. Uygun boy-kilo kriterlerini sağlayan 150 öğrenci, deneme antrenmanlarına katılacak.

Karaman'da kürek sporcularının belirlenmesi için okullarda yetenek taraması gerçekleştirildi.

Karaman Özel İdare Spor Kulübü tarafından kent merkezindeki 13 okulda gerçekleştirilen taramada, 2013 doğumlu 2 bin 300 öğrenciye ulaşıldı. Çalışma kapsamında öğrencilere kürek sporu tanıtıldı.

Öğrenciler, antrenörler eşliğinde kürek sporu hakkında temel teknikler ve antrenman süreçleri hakkında bilgilendirildi. Tarama sonucunda uygun boy-kilo kriterlerini sağlayan 150 öğrenci, deneme antrenmanlarına katılmaları için seçildi. Seçilen öğrenciler, su üzerinde gerçekleştirilecek deneme antrenmanlarının ardından Karaman Özel İdare Spor Kulübü adına düzenlenecek yarışmalara katılma imkanı bulacak. - KARAMAN

