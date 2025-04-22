Karakurt Fatih Altunkaya, Altın Kemer İçin Ringde

İZMİRLİ antrenör Engin Albayrak tarafından çalıştırılan şampiyon boksör Fatih Altunkaya, Fethiye'de altın kemer için ringe çıkacak. Uluslararası alanda farklı organizasyonlarda 3 şampiyonluğu elinde bulunduran, "Karakurt" lakaplı Türk boksör Fatih Altunkaya, Fethiye'de düzenlenecek FBO Fight-4 organizasyonunda final maçında sahne alacak. Daha önce kickboks yapan, antrenör Engin Albayrak tarafından boksa yönlendirildikten sonra kemer koleksiyonu oluşturan Fatih Altunkaya, 27 Nisan Pazar günü Alman Marco Browndovski ile altın kemer için 12 raund mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor