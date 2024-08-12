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Karakucak güreşlerinde şaşırtan olay

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen geleneksel karakucak güreşlerinde, bir güreşçi rakibini yendikten sonra hakemi de yere serdi. Güreşçi, yıllar önce kendisini yenen hakeme ödeşme fırsatını bulduğunu söyledi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Koşnahal Yaylası'nda düzenlenen geleneksel karakucak güreşlerinde, Alperen Tokgöz, rakibini yendikten sonra hakem Kadir Danacı'yı da yere serdi. Hakem şaşkınlığını gizleyemezken, Tokgöz, "Eskiden o beni devirmişti, şimdi ödeştik" dedi.

İlçeye bağlı Dokumacılar köyünde yaşayanlar, kendilerini olası sel ve heyelan gibi doğal afetlerden koruyacağını düşündükleri 'büyükbaş hayvan kurban etme' geleneğini deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yüksekteki Koşnahal Yaylası'nda sürdürdü. Pişirilen etlerin katılımcılara ikram edildiği, çevre köylerden gelenlerle kaynaşma ortamı oluşturulan etkinlikler kapsamında yaylada karakucak güreşleri düzenlendi, halaylar çekildi. 130'a yakın pehlivan, yayla çimleri üzerinde er meydanına çıkıp, para ödülü için kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren etkinliklerde rakiplerini yenen Alperen Tokgöz, başpehlivan oldu. Tokgöz, rakibini yendikten sonra hakem Kadir Danacı'yı da yere serdi. Tokgöz'ün ani müdahalesi, hakemi şaşırtırken izleyenleri de gülümsetti. Tokgöz ve Danacı, daha sonra birbirine sarıldı.

'BÖYLE BİR ANI HEP BEKLEDİM'

Yere yıktığı hakemin kendisini yıllar önce yendiğini anlatan Tokgöz, "Hakem, beni 3 sene önce yenmişti. Ben de ödeşmek için böyle bir anı hep bekledim. Çok bekledim ama onla rakip olamadık. Eskiden o beni devirmişti, şimdi ödeştik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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