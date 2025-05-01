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Karagümrüklü eski hoca Farioli, dünya devini reddetti

Karagümrüklü eski hoca Farioli, dünya devini reddetti
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Bir dönem ülkemizde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Serie A devi Roma'nın teklifini reddetti. Farioli, Premier Lig'den bir takım çalıştırmak istiyor.

Ülkemizde geçmiş dönemlerde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli, şu sıralar Hollanda Ligi'nde Ajax'ı çalıştırıyor. Genç teknik adama, İtalya'dan sürpriz bir teklif geldi.

ROMA'DAN FARIOLI İLE GÖRÜŞME

Yeni sezon öncesi yeni teknik direktör arayışlarına tüm hızıyla devam eden Serie A devi Roma, gözünü Farioli'ye çevirdi. La Repubblica'ın haberine göre; İtalyan ekibinde takımın mevcut teknik direktörü Claudio Ranieri, sezon sonu yönetim kuruluna geçecek ve yeni teknik direktörü belirleme sürecinde belirleyici isimlerden biri olacak. Ranieri, kulübün teknik direktör listesinde yer alan Ajax'ın hocası Francesco Farioli ile bir görüşme gerçekleştirdi.

PREMIER LİG'İ İSTİYOR

Haberde, Premier Lig'den hedefleri olan bir takımın başına geçmek isteyen Farioli'nin Roma'yı reddettiği aktarıldı. Farioli'nin haber beklediği Premier Lig kulübünün ismine ise yer verilmedi.

AJAX PERFORMANSI

Temmuz 2024'te başına geçtiği Ajax'ta 51 maça çıkan 36 yaşındaki Farioli, Hollanda temsilcisinde 34 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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