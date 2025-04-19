Karagümrük, Teknik Direktör Orhan Ak ile Ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak'la yollarının ayrıldığını açıkladı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.