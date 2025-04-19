Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ayşe Barım apar topar hastaneye kaldırıldı
Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

Ünlü oyuncu, katlettiği arkadaşıyla böyle eğlenmiş

Karagümrük, Teknik Direktör Orhan Ak ile Ayrıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Ak'a emekleri için teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak'la yollarının ayrıldığını açıkladı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.