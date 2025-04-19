Karagümrük, Teknik Direktör Orhan Ak ile Ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Ak'a emekleri için teşekkür etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak'la yollarının ayrıldığını açıkladı.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor