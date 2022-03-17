Karagümrük Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek - Haberler

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Karagümrük Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Karagümrük Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Karagümrük ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Karagümrük ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul'da Karagümrük ile Kayserispor arasında oynanacak maçın hakemi açıklandı. Merkez Hakem Kurulu bu maçı Kadir Sağlam'ın yönetmesine karar verdi. Hakem Kadir Sağlam'a bu maçta Aleks Taşçıoğlu ile Candaş Erbil yardımcılık yapacak. Ozan Ergün ise maçın 4. hakemi olarak görev üstlenecek.

Bu sezon ilk kez Karagümrük maçında düdük çalacak olan Kadir Sağlam, bu sezon Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 4-3 kazandığı Hatayspor maçını yönetmişti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kadir Sağlam, Kayserispor, Karagümrük, Spor, Haberler

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