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Karagümrük, bahis soruşturmasında sevk edilenlerin yönetimle bağı olmadığını açıkladı

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Fatih Karagümrük, TFF bahis soruşturmasında disiplin kuruluna sevk edilenlerin kulüp yönetimiyle ilişkisi olmadığını açıkladı. Kulüp, bu kişilerin Karagümrük Derneği ve Taraftarlar Derneği yöneticileri olduğunu, derneğin sportif faaliyeti bulunmadığını bildirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Karagümrük'ten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen kişilerin, Fatih Karagümrük Sportif A.Ş. kulüp yönetimiyle ilişkisi bulunmadığını açıkladı.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, kulübümüz yöneticisi gibi gösterilmiş kişilerin, Fatih Karagümrük Sportif A.Ş. Kulüp Yönetimi ile doğrudan ya da dolaylı yoldan hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu kişiler Karagümrük Derneği ve Taraftarlar Derneği yöneticileridir. Ayrıca söz konusu derneğin herhangi bir sportif faaliyeti de bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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