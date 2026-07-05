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Karadeniz Off-Road Kupası 1. ayak yarışı Ordu'da yapıldı

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Karadeniz Off-Road Kupası'nın ilk ayağı Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlendi. 44 sporcu ve 22 aracın katıldığı yarışta zorlu parkurda bazı araçlar mekanik arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

19. Karadeniz Off-Road Kupası kapsamında 1. ayak yarışı Ordu'da düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Fatsa Off-Road Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarış, Fatsa ilçesindeki Millet Bahçesi mevkisinde hazırlanan alanda yapıldı.

Organizasyon ekibince zorlaştırılan parkurda, mekanik arıza sebebiyle yarışı bitiremeyen bazı araçlar çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Etkinlikte 44 sporcu, 22 araçla yarışarak parkuru tamamlamaya çalıştı.

Zaman zaman renkli görüntülere sahne olan yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarışmayı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
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