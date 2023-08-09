Karadeniz Ereğli Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaştı
Spor Haberleri
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Karadeniz Ereğli Belediyespor, Amerikalı oyuncular Alice Elizabeth Walker ve Trista Celine Seara ile Azerbaycan milli takım oyuncusu Coşquna Aliyeva ile sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Halil Posbıyık, takımın güçlendirildiğini ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan oyunculara başarılar diledi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Karadeniz Ereğli Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaştı.
Kulüp başkanı Halil Posbıyık, Kuzey Makedonya takımlarından WFC Kamenica Sasa'da oynayan Amerikalı oyuncular Alice Elizabeth Walker ve Trista Celine Seara ile Azerbaycan milli takım oyuncusu Coşquna Aliyeva ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Takımı güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Posbıyık, "3 oyuncuyla sözleşme imzaladık. Lig fikstürü çekildi. İlk maçımızı 27 Ağustos'ta deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağız. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımları ilçemizde ağırlayacağız." dedi.
Posbıyık, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıkları oyunculara başarılar diledi.