Üye Girişi
Haberler

Karadeniz Ereğli Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaştı

Spor Haberleri

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Karadeniz Ereğli Belediyespor, Amerikalı oyuncular Alice Elizabeth Walker ve Trista Celine Seara ile Azerbaycan milli takım oyuncusu Coşquna Aliyeva ile sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Halil Posbıyık, takımın güçlendirildiğini ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan oyunculara başarılar diledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Karadeniz Ereğli Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaştı.

Kulüp başkanı Halil Posbıyık, Kuzey Makedonya takımlarından WFC Kamenica Sasa'da oynayan Amerikalı oyuncular Alice Elizabeth Walker ve Trista Celine Seara ile Azerbaycan milli takım oyuncusu Coşquna Aliyeva ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Takımı güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Posbıyık, "3 oyuncuyla sözleşme imzaladık. Lig fikstürü çekildi. İlk maçımızı 27 Ağustos'ta deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağız. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımları ilçemizde ağırlayacağız." dedi.

Posbıyık, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıkları oyunculara başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Ereğli Belediyespor Karadeniz Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title