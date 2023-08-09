Karadeniz Ereğli Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaştı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Karadeniz Ereğli Belediyespor, Amerikalı oyuncular Alice Elizabeth Walker ve Trista Celine Seara ile Azerbaycan milli takım oyuncusu Coşquna Aliyeva ile sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Halil Posbıyık, takımın güçlendirildiğini ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan oyunculara başarılar diledi.