Haberler

Karadeniz derbisinde kazanan yok

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Karadeniz derbisinde kazanan yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Çaykur Rizespor, 1-1 berabere kaldı.

  • Süper Lig'in 10. haftasındaki Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.
  • Samsunspor'un golü 8. dakikada Carlo Holse, Çaykur Rizespor'un golü 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi tarafından atıldı.
  • Samsunspor 17, Çaykur Rizespor 10 puan elde etti.

Süper Lig'in 10. haftasındaki Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele, 1-1'lik skorla sona erdi.

DERBİDE KARŞILIKLI GOLLER

Samsunspor'un golü 8. dakikada Carlo Holse ile gelirken, Çaykur Rizespor bu gole 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi ile karşılık verdi. Samsunsporlu Holse, son 3 maçta 4. golünü attı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Samsunspor 17, Çaykur Rizespor ise 10 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbulluların uykularını kaçıran iddiada çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü

Bu belirtilere dikkat! Frankenstein varyantı Türkiye'de de görüldü
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.