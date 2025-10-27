Karadeniz derbisinde kazanan yok
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Çaykur Rizespor, 1-1 berabere kaldı.
- Süper Lig'in 10. haftasındaki Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.
- Samsunspor'un golü 8. dakikada Carlo Holse, Çaykur Rizespor'un golü 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi tarafından atıldı.
- Samsunspor 17, Çaykur Rizespor 10 puan elde etti.
Süper Lig'in 10. haftasındaki Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele, 1-1'lik skorla sona erdi.
DERBİDE KARŞILIKLI GOLLER
Samsunspor'un golü 8. dakikada Carlo Holse ile gelirken, Çaykur Rizespor bu gole 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi ile karşılık verdi. Samsunsporlu Holse, son 3 maçta 4. golünü attı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Samsunspor 17, Çaykur Rizespor ise 10 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.