Karadeniz derbisi nefes kesti! 10 kişi Rize, Samsunspor'a şans tanımadı

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında 10 kişi kaldığı maçta Samsunspor'u tek golle geçti. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 14'e yükseltirken Samsunspor ise 1 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor ile Samsunspor, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

BENHUR FİŞİ ÇEKTİ

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Benhur Keser kaydetti. Karadeniz ekibinde Mithat Pala ise henüz 13. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

SAMSUNSPOR YİNE KAZANAMADI

Bu sonuçla Çaykur Rizespor, puanını 14'e yükseltti. Samsunspor ise yine siftah yapamadı ve 1 puanda kaldı.