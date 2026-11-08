Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol, Giresun Sanayispor'u deplasmanda 4-0 yendi

Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol, Giresun Sanayispor'u deplasmanda 4-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Giresun Sanayispor'u 4-0 yendi. 75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçta ilk devreyi konuk ekip 3-0 önde bitirirken 90. dakikada Hembafan Rosalina Ayatsea'nın golüyle skor 4-0 oldu.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 4-0 yendi.
75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip, 3. dakikada Kafayat Atoke Bashiru, 18. dakikada Laurie Ann Moise ve 45. dakikada Mine Okaytu'nun golleriyle 3-0 önde bitirdi.
Maçın 90. dakikasında Hembafan Rosalina Ayatsea ile bir gol daha bulan Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA