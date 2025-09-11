Karacabey Belediyespor, İbrahim Dağaşan ile Anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor teknik direktör İbrahim Dağaşan ile 1 yılık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı Ekrem Senal, "Kendisine hoş geldin diyorum. Bu sözleşmenin, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

İbrahim Dağaşan'ın teknik ekibinde ise Nezir Narin, Murat Sözgelmez, Mehmet Eser Durak, Ahmet Altun ve Doğancan Demirci isimleri yer aldı.