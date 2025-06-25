Karacabey Belediyespor, Ahmet Taşyürek ile Anlaştı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Taşyürek'in görevine başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ahmet Taşyürek. Takımımız teknik direktörlük görevi için Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya varmıştır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Spor
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