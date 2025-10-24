Karabük'te Kamu Spor Oyunları Tamamlandı

Karabük'te kamu çalışanları arasında birlik, dayanışma ve sportif paylaşımı artırmak amacıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamında voleybol müsabakaları sona erdi. Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalarda kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda sporcu kıyasıya mücadele etti.

Heyecan dolu maçlar sonunda, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü birincilik, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ikincilik, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi üçüncülük, Karabük MEB Özel Eğitim ise dördüncülük elde etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. Ödüller, Karabük İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından verildi.

Etkinliğin, kamu çalışanları arasında dayanışmayı güçlendirmesi ve spor kültürünü yaygınlaştırması bakımından önemli bir rol oynadığı vurgulandı. - KARABÜK