Karabük'te Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları başladı

Karabük'te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Gençler Basketbol Grup Müsabakaları, açılış seremonisiyle başladı.

Müsabakaların açılış seremonisi Karabük Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporun gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekerek, Karabük olarak böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti ve tüm sporculara başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da konuşmasında sporun eğitimle birlikte yürütülmesinin önemine vurgu yaparak müsabakalara katılan tüm takımlara başarı temennisinde bulundu.

Açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, hizmet ve ilçe müdürleri, antrenörler, sporcular ve idareciler katıldı.

Karabük'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona 8 farklı ilden yaklaşık 300 sporcu, antrenör ve idareci katıldı. Müsabakalarda genç sporcular, grup birinciliği için sahada ter döküyor.

Genç Kızlar Basketbol Grup Müsabakalarında Bolu Spor Lisesi, Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi, Ankara TED Koleji Vakfı Özel Lisesi, Kırıkkale Özel Güleç ABC Fen Lisesi, Düzce Atatürk Anadolu Lisesi, Kastamonu Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Ankara Özel Nesibe Aydın Fen Lisesi takımları mücadele ediyor.

Genç Erkekler Basketbol Grup Müsabakalarında ise Kastamonu Fen Lisesi, Bolu Fen Lisesi, Karabük TED Koleji Vakfı Anadolu Lisesi, Kırıkkale Özel Güleç ABC Fen Lisesi, Zonguldak TED Karadeniz Ereğli Koleji Vakfı Lisesi, Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi, Düzce Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara Özel Arı Anadolu Lisesi ve Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi yer alıyor. - KARABÜK